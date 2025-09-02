Komandanti i KFOR-it dhe Osmani diskutojnë për sigurinë dhe stabilitetin në rajon

Komandanti i misionit të udhëhequr nga NATO, KFOR, Gjeneral Major Enrico Barduani, ka pritur në takim presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani.
Në këtë takim të rregullt, sipas komunikatës së KFOR-it diskutimi u fokusua në situatën e sigurisë, stabilitetin rajonal dhe bashkëpunimin ndërmjet KFOR-it dhe institucioneve në Kosovë.
“Gjeneral Barduani shprehu dëshirën për një zgjidhje të shpejtë të ngërçit parlamentar dhe theksoi rëndësinë e koordinimit të rregullt dhe komunikimit të qëndrueshëm ndërmjet KFOR-it dhe organizatave të sigurisë në Kosovë si faktor kyç për stabilitetin”, thuhet nga KFOR-i.