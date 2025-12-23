Komandanti i KFOR-it: Situata në Kosovë është e qetë, por ende e brishtë

Komandanti i KFOR-it, gjenerali Oskan Ulutaş, deklaroi në një intervistë për RTK2 se situata e sigurisë në Kosovë është aktualisht e qetë, por ende e brishtë dhe e ndjeshme ndaj rritjes së shpejtë të tensioneve. Prioriteti kryesor i misionit të KFOR-it, sipas tij, është sigurimi i një mjedisi të sigurt dhe lirisë së lëvizjes për të gjitha komunitetet, në përputhje me mandatin e Kombeve të Bashkuara.
Gjenerali Ulutaş kujtoi se pas ngjarjeve të dhunshme të vitit 2023, NATO shpërndau deri në 1.000 ushtarë shtesë, që përbën forcimin më të madh të misionit të KFOR-it në 10 vitet e fundit. Sot, KFOR ka mbi 5.000 ushtarë dhe, sipas tij, mbetet vigjilent, i gatshëm dhe i përgatitur të reagojë paanshëm në çdo moment.
KFOR mban një prani të dukshme dhe fleksibile në të gjithë Kosovën, përfshirë komunat veriore me shumicë serbe. Personeli shtesë është vendosur përkohësisht në urën kryesore mbi lumin Ibër dhe pranë manastirit në Deçan, gjë që, sipas komandantit Ulutaş, është pjesë e praktikës së zakonshme për testimin e procedurave dhe ruajtjen e standardeve të larta operacionale.
Ulutaş theksoi se KFOR bashkëpunon ngushtë me Policinë e Kosovës dhe misionin e EULEX-it, si dhe me komunitetin ndërkombëtar, duke përfshirë UNMIK-un dhe korin diplomatik, në interes të të gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë.
Dialogu si çelësi i stabilitetit afatgjatë
Sipas komandantit të KFOR-it, stabiliteti i qëndrueshëm i rajonit nuk mund të arrihet me mjete ushtarake, por përmes rrugëve politike. NATO, përmes misionit të KFOR-it, kontribuon ndjeshëm në siguri, por rruga drejt paqes afatgjatë shihet në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.
“Dekadat e paqes së fituar me vështirësi nuk duhet të rrezikohen”, theksoi Ulutaş, duke shtuar se prania e KFOR-it krijon hapësirë për dialog politik dhe nga të dyja palët pritet pjesëmarrje me mirëbesim, zbatim i marrëveshjeve ekzistuese dhe gatishmëri për kompromis.
Gjenerali Ulutaş vlerëson bashkëpunimin e KFOR-it me Ushtrinë e Serbisë si të mirë dhe profesional. Ai theksoi se kryhen patrullime të sinkronizuara rregullisht përgjatë vijës administrative përkatëse, dhe komunikimi me Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë së Serbisë është i rregullt dhe transparent.
Ky bashkëpunim, sipas tij, forcon besimin reciprok, parandalon keqkuptime dhe kontribuon në stabilitetin rajonal.
Duke iu referuar shqetësimeve të një pjese të komunitetit serb se KFOR nuk siguron mbrojtje të mjaftueshme, Ulutaş theksoi se KFOR zbaton mandatin e tij në mënyrë transparente dhe në interes të të gjitha komuniteteve. Ai shtoi se akuzat për paanshmëri janë të pasakta dhe mund të shkaktojnë keqkuptime të rrezikshme.
KFOR ka rritur numrin e patrullave dhe aktiviteteve në terren dhe është në kontakt të vazhdueshëm me përfaqësuesit e të gjitha komuniteteve dhe organizatat joqeveritare.
E ardhmja e misionit të KFOR
Duke folur për të ardhmen e misionit, Ulutaş theksoi se KFOR aktualisht është misioni më i madh i NATO-s dhe çdo vendim për tërheqjen e mundshme do të varet ekskluzivisht nga kushtet e sigurisë në terren dhe vendimet e Këshillit të Atlantikut të Veriut, në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Në fund të intervistës, komandanti i KFOR-it nënvizoi se sfida e tij më e madhe profesionale, por edhe kënaqësia më e madhe, është përkushtimi i përditshëm i grave dhe burrave nën komandën e tij për shërbimin e paqes dhe sigurisë së të gjithë njerëzve në Kosovë.