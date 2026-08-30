Komandanti iranian: Marina jonë është “shëndoshë e mirë” pavarësisht deklaratave të Trumpit

Marina e Iranit është “shëndoshë e mirë” dhe po vazhdon misionin e saj me plot forcë, ka deklaruar komandanti i saj, Shahram Irani, për transmetuesin shtetëror IRIB. Ky reagim vjen pasi ish-presidenti amerikan Donald Trump ka pretenduar vazhdimisht se të gjitha anijet luftarake të Iranit janë shkatërruar.
“Marina është shëndoshë e mirë dhe nuk do të kursejë asnjë përpjekje për të mbrojtur Iranin tonë të dashur dhe për të garantuar e ruajtur sigurinë e kombrit të madh iranian,” u shpreh komandanti Irani, duke hedhur poshtë deklaratat e Uashingtonit. /mesazhi