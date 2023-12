Komandanti izraelit i parashutistëve vritet në betejat në jug të Gazës

Ushtria izraelite ka njoftuar se një komandant i parashutistëve u vra në përleshjet me grupet palestineze në Rripin e Gazës, duke e çuar numrin e ushtarëve të vrarë izraelitë që nga 7 tetori në 466, transmeton Anadolu.

Ushtria izraelite tha se majori Orel Cohen 33-vjeç i Brigadës Givati u vra në një betejë në jug të Gazës.

Izraeli ka goditur Rripin e Gazës që nga sulmi i 7 tetorit nga Hamasi, sipas autoriteteve shëndetësore në enklavë, duke vrarë të paktën 19.667 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe duke plagosur mbi 52.580 të tjerë.

Sulmi izraelit e ka shndërruar Gazën në gërmadha me gjysmën e banesave të territorit bregdetar të dëmtuara ose shkatërruara dhe me gati 2 milionë njerëz të zhvendosur brenda enklavës me popullsi të dendur mes mungesës së ushqimit dhe ujit të pastër.