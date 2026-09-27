Futbollistët e Republikës së Irlandës kanë ndërmarrë një akt të fortë proteste përpara ndeshjes së të dielës kundër Izraelit, të vlefshme për Ligen e Kombeve të UEFA-s, duke refuzuar të shtrëngojnë duart me lojtarët kundërshtarë. Ndeshja po zhvillohet në stadiumin “Nagyerdei” në Hungari, në një atmosferë të tensionuar.
Pasi zbritën në fushën e lojës, skuadra irlandeze ndoqi protokollin e himnit të saj kombëtar, por në momentin e ekzekutimit të himnit të Izraelit, lojtarët e Irlandës ulën kokat në shenjë proteste. Ky gjest vjen në vazhdën e tensioneve të larta gjeopolitike dhe thirrjeve të shumta në Irlandë për të bojkotuar ndeshjet kundër Izraelit.
Deri më tani, zyrtarët e UEFA-s nuk kanë lëshuar një deklaratë përfundimtare nëse ky veprim do të sjellë masa disiplinore ndaj Federatës Irlandeze të Futbollit. /mesazhi
Kombëtarja e Irlandës refuzon shtrëngimin e duarve me Izraelin në Ligen e Kombeve
Futbollistët e Republikës së Irlandës kanë ndërmarrë një akt të fortë proteste përpara ndeshjes së të dielës kundër Izraelit, të vlefshme për Ligen e Kombeve të UEFA-s, duke refuzuar të shtrëngojnë duart me lojtarët kundërshtarë. Ndeshja po zhvillohet në stadiumin “Nagyerdei” në Hungari, në një atmosferë të tensionuar.