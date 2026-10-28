Komisioneri ushtarak austriak bën thirrje për më shumë ushtarë me prejardhje migrante

Komisioneri i milicisë së Austrisë dhe kryetar i Komisionit për Shërbimin Ushtarak, Erwin Hameseder, ka bërë thirrje për më shumë ushtarë me prejardhje migrante, transmeton Anadolu.
Deklaratat e tij vijnë në një kohë kur Forcat e Armatosura të Austrisë po përballen me vështirësi sa i përket personelit. Së fundmi, vetëm 16 për qind e personave të një grupmoshe e përfunduan shërbimin bazë ushtarak, i cili zgjat gjashtë muaj.
Disa nga rekrutët e tjerë u përjashtuan nga shërbimi pasi u vlerësuan si të papërshtatshëm për arsye shëndetësore ndërsa të tjerë zgjodhën shërbimin civil. Përveç kësaj, numri i rekrutëve ka rënë në përgjithësi për shkak të lindshmërisë së ulët në disa grupmosha.
Hameseder në një intervistë për radion publike O1 propozoi që mosha maksimale për fillimin e shërbimit bazë ushtarak ose civil të rritet nga 35 në 40 vjeç.
Sipas tij, kjo do ta bënte të qartë se “njeriu nuk mund t’i shmanget në këtë mënyrë detyrimit qytetar”, ndërsa do të rriste gjithashtu nxitjen për të aplikuar më herët për shtetësinë austriake. Sipas kryetarit të Komisionit për Shërbimin Ushtarak, disa persona e shtyjnë qëllimisht procesin e marrjes së shtetësisë për të shmangur shërbimin e detyrueshëm ushtarak.
Përveç kësaj, komisioni synon të kryejë një vlerësim për të përcaktuar nëse mund të vendoset shërbimi ushtarak vullnetar për shtetasit e huaj që jetojnë ligjërisht dhe në mënyrë të përhershme në Austri. “Kjo do të nxiste integrimin dhe mund të lidhej drejtpërdrejt me dhënien e shtetësisë”, tha Hameseder.
Një hap edhe më i gjerë për rritjen e numrit të ushtarëve do të ishte zgjerimi i shërbimit të detyrueshëm ushtarak edhe për gratë. Komisioni për Shërbimin Ushtarak ende nuk ka mbajtur një qëndrim të qartë për këtë çështje.
Megjithatë, në raportin e tij përfundimtar, komisioni rekomandon vlerësimin e të dhënave përkatëse “bazuar në tendencat demografike dhe ndryshimet shoqërore”, me qëllim shqyrtimin e “çdo zgjerimi të nevojshëm të shërbimit të detyrueshëm ushtarak për të përfshirë edhe gratë”.