Komisionerja e BE-së kërkon zgjerimin e aksesit në Rafah për të rritur ndihmën për Gazën

Ndihma humanitare po hyn në Gaza vetëm “pikë pas pike”, tha të hënën Komisionerja Evropiane për Barazi dhe Menaxhim të Krizave, Hadja Lahbib, duke bërë thirrje për akses të zgjeruar përmes kalimit të Rafah, më pak kufizime për mallrat me përdorim të dyfishtë dhe akses më të madh për OJQ-të që veprojnë në terren, transmeton Anadolu.
“Pika e kalimit është e hapur, por jo e mjaftueshme”, tha Lahbib në pragun e Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-së, duke paralajmëruar se “ka ende greva çdo ditë” dhe se “qytetarët vriten dhe plagosen çdo ditë për shkak të sulmeve”.
Ajo theksoi se “faza e parë nuk është zbatuar plotësisht, kështu që ne ende duhet të punojmë në këtë fazë të parë para se të flasim për të dytën”.
Duke theksuar rreziqet për stafin humanitar, ajo tha: “Deri më tani, 600 punonjës humanitarë janë vrarë”, duke shtuar se operacionet e ndihmës nuk mund të lehtësojnë në mënyrë efektive vuajtjet pa “akses të papenguar humanitar”.