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Komisionerja e BE-së: Vendimet e Dhomave të Specializuara të Kosovës duhet të respektohen

Marta Kos

Komisionerja e Bashkimit Evropian (BE) për zgjerim, Marta Kos, ka theksuar se Dhomat e Specializuara të Kosovës janë një organ gjyqësor “i paanshëm dhe i pavarur”, duke bërë thirrje që vendimet e këtij institucioni të respektohen.

Ajo theksoi se proceset gjyqësore kanë të bëjnë me përgjegjësinë individuale dhe drejtësinë për viktimat dhe familjet e tyre nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

“Kjo ka të bëjë me përgjegjësinë individuale dhe drejtësinë për viktimat dhe familjet e tyre nga të gjitha komunitetet në Kosovë”, tha Kos.

Ajo gjithashtu u bëri thirrje aktorëve në rajon u të kontribuojnë në shërimin e plagëve të së kaluarës dhe në procesin e pajtimit.“

Vetëm përmes pajtimit vendet e rajonit mund t’i kapërcejnë ndarjet dhe të avancojnë drejt një të ardhmeje të përbashkët në BE”, shtoi ajo.

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