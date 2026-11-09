Kompania britanike rikthen Audi Quattro me motor V8 që arrin 10 mijë rrotullime në minutë

Kompania britanike Audacious Automotive ka prezantuar modelin IV, një interpretim modern të legjendarit Audi Quattro, i pajisur me motor V8 që arrin deri në 10 mijë rrotullime në minutë dhe që, sipas kompanisë, mund ta çojë veturën në shpejtësi deri në 200 milje në orë (rreth 322 km/h).
Modeli i ri kombinon bazën mekanike të Audi RS4 të gjeneratës B7, të prodhuar nga viti 2006 deri më 2008, me pamjen e Quattro-s me bazë të shkurtër të rrotave. Blerësit mund të zgjedhin edhe përdorimin e karrocerisë origjinale të Quattro-s, megjithëse themeluesi i Audacious, Mac Zaglewski, ka thënë më herët se kompania shmang veturat klasike në gjendje të përsosur dhe synon t’u japë jetë të re atyre të konsumuara.
Një alternativë tjetër është karroceria prej fibrash karboni, e cila nuk kërkon një veturë donatore. Audacious pret që ky version të përbëjë rreth 80 për qind të prodhimit të përgjithshëm.
Edhe pse Quattro u bë i famshëm për motorin me pesë cilindra, kompania zgjodhi RS4 me motor V8 si bazë për projektin e ri, pasi ofron një kombinim të përshtatshëm mes komoditetit modern dhe përvojës tradicionale të drejtimit. Sipas Zaglewskit, vetura duhet të jetë e përdorshme, argëtuese dhe sa më analoge.
Kjo qasje përjashtoi edhe përdorimin e Audi RS3 aktual, i cili ka motor 2.5 litra me pesë cilindra, pasi nuk do të mundësonte instalimin e një transmisioni manual. Zaglewski tha gjithashtu se RS3 ka një strukturë më pak të ngurtë se RS4 B7 dhe një sistem pezullimi dukshëm më të dobët. Për më tepër, sistemi Haldex i RS3 shpërndan fuqinë kryesisht në rrotat e përparme, ndërsa diferenciali Torsen i RS4 favorizon boshtin e pasmë.
Audacious ka konfirmuar se do të ofrojë katër konfigurime të motorit. Versioni bazë do të pajiset me një kompresor mekanik në motorin V8 4.2-litërsh të RS4, duke zhvilluar 600 kuaj fuqi. Paketa Stage Two përfshin përforcimin e pjesëve të brendshme të motorit, si dhe përmirësime në sistemet e ftohjes dhe furnizimit me karburant, për të arritur në 750 kuaj fuqi.
Versioni më ekstrem do të ketë motor që arrin deri në 10 mijë rrotullime në minutë, ndërsa blerësit do të mund të zgjedhin edhe heqjen e kompresorit. Të gjitha variantet do të përdorin transmisionin origjinal manual me gjashtë shpejtësi të RS4.
Pesha e veturave të ndërtuara mbi karrocerinë origjinale të Quattro-s pritet të jetë 1.400 deri në 1.450 kilogramë, ndërsa versionet me karroceri prej fibrash karboni do të peshojnë rreth 1.200 kilogramë.
Dizajni i jashtëm është frymëzuar nga versioni i Quattro-s që garonte në Grupin B të garave rally, ndërsa disa detaje kujtojnë edhe modelin garues IMSA GTO të Audi 90. Megjithatë, vetura nuk do të mbajë logot e Audi-t, por emblemat e dizajnuara posaçërisht nga Audacious.
Edhe pjesa e brendshme është ridizajnuar për të rikthyer pamjen e ashpër dhe minimaliste të Quattro-s. Paneli i instrumenteve, treguesit dhe komandat janë tërësisht të reja, ndërsa pajisjet digjitale të RS4 janë hequr. Megjithatë, janë ruajtur ulëset karakteristike “wingback” të RS4, të pajisura me komandim elektronik.
Kompania premton mundësi të gjera personalizimi, në mënyrë që asnjë nga veturat e prodhuara të mos jetë identike me një tjetër. Blerësit do të mund të zgjedhin ngjyrën e jashtme, materialet e brendshme, konfigurimin e pezullimit dhe specifikat mekanike, në varësi të mënyrës se si synojnë ta përdorin veturën. Modeli i paraqitur në fotografi ka 750 kuaj fuqi, është përshtatur kryesisht për përdorim në rrugë dhe është lyer me ngjyrën Zermatt Silver.
Audacious planifikon të prodhojë vetëm 50 ekzemplarë në selinë e saj në Edinburg, ndërsa dërgesat e para për klientët pritet të fillojnë në fund të vitit të ardhshëm. Sipas Zaglewskit, i gjithë procesi, nga porositja deri në përfundimin e veturës, zgjat rreth tre vjet.
Çmimi fillestar është 350 mijë funte, por kjo shumë nuk përfshin TVSH-në, blerjen e veturës donatore, transportin, regjistrimin dhe pajisjet shtesë të zgjedhura nga klienti.