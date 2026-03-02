Kompania e specializuar në modifikim që “çliroi” 1,200 kuaj-fuqi nga C8 Corvette ZR1

HP Tuners ka çliruar modulin e kontrollit të motorit (ECM) të Chevrolet Corvette ZR1.
Pavarësisht përpjekjes së General Motors për të parandaluar modifikimin me masa të reja të sigurisë kibernetike, kompania e tregut të pas-prodhimit ka lansuar një përmirësim për modelin që mund të ofrojë gati 1,200 kuaj fuqi në rrotat e pasme.
Një ZR1 standard prodhon 1,064 kuaj fuqi nga motori V8 5.5 litra me dy turbo.
Përmirësimi i ECU-së, i cili kushton 1,499 dollarë, krijon 1,180 kuaj fuqi duke ruajtur kufizimet origjinale termike dhe të komponentëve të fabrikës së makinës.
Matt Sanford, nga HP Tuners, postoi në Facebook se një rritje më e madhe e fuqisë është e mundur nëse shpërfillni parametrat e sigurisë standarde.
Ai tha se ZR1 mund të shohë deri në 25 përqind rritje të fuqisë me karburantin e garës.
Ai gjithashtu theksoi sfidat e modifikimit të ECM-së së furnizuar nga Bosch, të cilën ai shkroi se “nuk është si akordimi i ndonjë produkti tjetër të GM”.