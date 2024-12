Kompania italiane nis zhvillimin e motorëve V-12 me katër turbo

Duket se dikush në Itali nuk është i kënaqur me prodhimin aktual të motorëve V-12.

Kjo pasi së fundmi janë publikuar pamje që tregojnë testimin e një pajisjeje të re 12.

Me sa duket, do të jetë një V-12 me katër turbo, përcjell Telegrafi.

Dhe as Lamborghini dhe as Ferrari nuk raportohet se janë të përfshirë.

Nuk dihet shumë për motorin, apo kompaninë që e ndërton atë, por pamjet tregojnë një motor në zhvillim që i nënshtrohet testeve të qëndrueshmërisë.

Ndërsa pamjet vizuale nuk janë më të mirat, bëhet e ditur se ky motor synon 2,000 kuaj fuqi.

Ndryshe, në zhvillimin e motorit besohet se qëndron një kompani e quajtur Giamaro Automobili.