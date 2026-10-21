Kompania turke “Fergani” lëshon me sukses satelitin e gjashtë testues FRG-100D4 në orbitë

Kompania turke e teknologjisë hapësinore “Fergani” vendosi me sukses satelitin e saj të gjashtë testues, FRG-100D4, në orbitë si pjesë e misionit Bandwagon-5 të SpaceX, njoftoi prodhuesi Baykar, transmeton Anadolu.
Sateliti u nda nga mjeti lëshues përafërsisht 63 minuta pas ngritjes dhe arriti orbitën e tij të synuar në një lartësi prej 590 kilometrash në orën 15:07 me orën lokale, sipas një deklarate nga Baykar.
“Fergani Space Technologies”, i themeluar nga kryetari i Baykar dhe drejtuesi i teknologjisë, Selcuk Bayraktar, zhvilloi satelitin duke përdorur aftësitë inxhinierike vendase.
Kompania tha se FRG-100D4 përfshin disa përmirësime teknologjike mbi satelitët e saj të lëshuar më parë.
Komponentët e tij të zhvilluar brenda vendit përfshijnë një rrotë reagimi, shufër rrotulluese magnetike, magnetometër, njësi matëse inerciale (IMU), marrës të Sistemit Satelitor të Navigimit Global (GNSS), panele diellore të drejtuara, paketë baterish, modem rigjenerues dhe antenë me grupim fazash.
Sateliti mbart një kompjuter me inteligjencë artificiale të krijuar për të mbështetur misione më të avancuara.