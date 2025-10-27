Komuna e Podujevës ndalon gjuetinë gjatë sezonit 2025–2026

Komuna e Podujevës njofton qytetarët se, bazuar në vendimin e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës së Kosovës, gjatë sezonit të gjuetisë 2025–2026 nuk lejohet zhvillimi i aktiviteteve të gjuetisë në territorin e komunës.
Ky vendim është marrë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe ka për qëllim mbrojtjen e faunës së egër dhe ruajtjen e biodiversitetit në zonën e Podujevës, përcjell Telegrafi.
Komuna fton të gjithë qytetarët, shoqatat e gjuetarëve dhe menaxherët e vendgjuetive që të respektojnë këtë vendim dhe të kontribuojnë në ruajtjen e natyrës dhe mjedisit të shëndetshëm.
“Çdo aktivitet i gjuetisë i zhvilluar në kundërshtim me këtë vendim do të konsiderohet i paligjshëm dhe do të sanksionohet sipas ligjit në fuqi”, bëjnë të ditur nga Komuna e Podujevës.
Qytetarët këshillohen të informohen dhe të veprojnë në përputhje me rregullat për të shmangur shkeljet ligjore.