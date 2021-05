Komuna e Prishtinës rifillon pagesat e granteve për biznese

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti ka njoftuar se nga nesër do të rifillojnë pagesat e granteve për biznese pas përfundimit të krejt procedurave administrative.

Këtë lajm Ahmeti e ka bërë të ditur përmes një statusi në Facebook:

Prej nesër do të rifillojmë pagesat e granteve për biznese pas përfundimit të krejt procedurave administrative. Do të mundohemi ti procesojmë sa më shpejtë edhe pse do të kryhen në grupe nga 100.

Pagesat për covid do të procesohen më shpejtë sepse thesari i proceson më shpejtë.

Ju falemnderit për mirëkuptimin!