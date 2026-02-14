Konferenca e Sigurisë në Mynih vazhdon në ditën e dytë me diskutime të nivelit të lartë

Konferenca e Sigurisë e Mynihut po vijon sot në ditën e dytë, me fjalime të nivelit të lartë dhe panele diskutimi të përqendruara te e ardhmja e rendit ndërkombëtar, siguria transatlantike dhe konfliktet rajonale, me Ukrainën që pritet të mbetet në qendër të agjendës, transmeton Anadolu.
Dita nis me një deklaratë nga Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, me temën “SHBA-ja në botë”, e ndjekur nga një bisedë me ministrin e Jashtëm të Kinës, Wang Yi, mbi rolin global të Kinës.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dhe kryeministri britanik Keir Starmer do të diskutojnë mbi ushtrimin e fuqisë në një botë në çrregullim.
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, pritet të marrë pjesë në një panel për sigurimin e mbështetjes afatgjatë për Ukrainën, së bashku me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, dhe presidenten e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola.
Seancat e mëvonshme do të fokusohen në forcimin e sigurisë transatlantike, duke mbledhur liderë si kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez, presidenti i Finlandës Alexander Stubb dhe kryeministrja e Danimarkës Mette Frederiksen.
Një panel i veçantë mbi mbrojtjen e Evropës dhe mbështetjen për Ukrainën do të përfshijë ministrin gjerman të Mbrojtjes Boris Pistorius, presidentin e Lituanisë Gitanas Nauseda, ministrin e Jashtëm të Polonisë Radosław Sikorski dhe ministrin e Jashtëm të Ukrainës Andrii Sybiha.
Zhvillimet e sigurisë në Indo-Paqësor do të diskutohen gjithashtu, përfshirë një bisedë me zëvendëssekretarin amerikan të Mbrojtjes për Politika, Elbridge Colby, si dhe një panel më i gjerë mbi sfidat e ndërlidhura të sigurisë midis Evropës dhe Indo-Paqësorit.
Përtej Evropës, seancat do të trajtojnë të ardhmen e Sirisë pas revolucionit, Venezuelën dhe përpjekjet për t’i dhënë fund luftës në Sudan.
Siguria klimatike, siguria ushqimore, gjeopolitika e ujit dhe rrjetet kriminale janë gjithashtu në agjendë, krahas diskutimeve mbi vlerat demokratike në kushtet e rritjes së tensioneve globale.
Konferenca vjetore treditore përfundon të dielën dhe po mbledh dhjetëra krerë shtetesh e qeverish, ministra dhe zyrtarë të lartë nga mbarë bota.