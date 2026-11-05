Konfirmohet sërish: izraelitët gjenden prapa çdo poshtërsie ndaj Shqipërisë!

Rrjeti sekret po tentonte të shpëtonte ish-shefen e SHISH-it
Gjykata e Posaçme e Apelit (GJKKO) ka lënë sërish në fuqi masën e sigurisë “arrest në shtëpi” dhe “pezullim nga ushtrimi i funksioneve publike” për ish-drejtuesen e Shërbimit Informativ Shtetëror (SHISH), Vlora Hyseni.
Vendimi erdhi pasi Prokuroria e Posaçme (SPAK) paraqiti prova të forta se ekziston një rrezik real i arratisjes së saj jashtë vendit, e ndihmuar nga një rrjet ndërkombëtar ku dalin në skenë dy shtetas izraelitë.
Sipas dosjes hetimore të siguruar nga mediat, SPAK dyshon se dy personazhet misteriozë nga Izraeli, të identifikuar me pseudonimet Shalev Israel (ose Shalev I.) dhe Srulik Einhorn Koces (ose Srulik E.K.), ishin pjesë e lidhjeve logjistike që mund t’i mundësonin Hysenit shmangien e përballjes me drejtësinë shqiptare.
Rrjeti ndërkombëtar dhe rolet e dyshimta
Në dokumentet e zbardhura nga Gjykata e Posaçme theksohet se komunikimet e sekuestruara nga pajisjet e sekuestruara tregojnë një skemë të mirëorganizuar: “Komunikimet e ndërmjetësuara nga Ergys Agasi me shtetas të huaj (Shalev Israel dhe Srulik Einhorn Koces) tregojnë arsyeshëm praninë e një rrjeti ndërkombëtar në funksion të interesave të grupit kriminal. Ky rrjet rrit shkallën konkrete të rrezikut se Znj. Hyseni, po të mbetej në gjendje të lirë, do të kishte akses të privilegjuar ndaj kanaleve të largimit apo të fshehjes që janë jashtë kontrollit efektiv të organeve proceduese”.
Në bisedat e zbardhura në platformën Signal, biznesmeni Ergys Agasi u mburrej izraelitëve për ndikimin e madh që kishte mbi shefen e shërbimit sekret shqiptar, duke u shprehur: “E kam shoqe të ngushtë shefen e shërbimit sekret”.
Në një tjetër komunikim me Srulik E.K., Agasi pretendonte se Hyseni do të ndërhynte personalisht për llogari të tij duke zhvilluar takime me përfaqësues të huaj për t’i paraqitur “prova” kundër hetuesve.
Nga dosja “AKSHI” te zbërthimi i telefonave
Vlora Hyseni akuzohet zyrtarisht për dy vepra të rënda penale: “Përkrahje e autorit të krimit” dhe “Zbulim i akteve ose të dhënave sekrete”.
Ajo u vendos nën arrest shtëpie më 22 shtator 2026, në vijim të hetimeve të dosjes “AKSHI”, ku Ergys Agasi, ish-drejtuesja e AKSHI-t Mirlinda Karçanaj, Hava Delibashi, Ermal Beqiri dhe persona të tjerë akuzohen se krijuan një grup të strukturuar kriminal për të manipular tenderat miliona eurosh të teknologjisë.
Agasi qëndroi për më shumë se 10 muaj në arrati përpara se të arrestohej më 26 gusht 2026. Hetimet e SPAK vërtetuan se arratisja e tij e gjatë u lehtësua direkt nga Vlora Hyseni.
Nga kqyrja e telefonit të Agasit, hetuesit zbuluan komunikime intensive në Signal dhe Viber me numrin kosovar të Hysenit (i regjistruar nga Agasi me inicialet “V H”).
Ndonëse Hyseni pretendoi se komunikonte me të sepse Agasi i kishte ofruar të bëhej “bashkëpunëtor”, prokurorët e rrëzuan këtë pretendim, duke provuar se në të vërtetë ishte Agasi ai që merrte dhe diktonte informacionet sekrete nga krye-espionazhi shqiptar. \tesheshi