Kongresistja amerikane: “Bombat tona po vrasin gra dhe fëmijë të pafajshëm”

Kongresistja amerikane Delia Ramirez ka kritikuar ashpër vazhdimin e operacioneve ushtarake amerikane, duke bërë thirrje që Kongresi të miratojë ligjin “Aktin për Bllokimin e Bombave”, me synim rikthimin e kontrollit të Kongresit dhe përfundimin e asaj që ajo e cilësoi si “luftë të pafund”.
Në një postim në platformën X, Ramirez tha se “bombat tona po vrasin gra dhe fëmijë të pafajshëm” në rajone përfshirë Palestinën dhe Iranin.
“Kongresi nuk mund të vazhdojë të mbyllë sytë ndaj krimeve të luftës të Trumpit dhe Hegseth-it”, shkroi ajo. /mesazhi