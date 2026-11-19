Kongresistja amerikane Ilhan Omar ka kritikuar Departamentin e Mbrojtjes për dështimin në auditimin financiar për të nëntën vit radhazi.
“ Kongresi i dha Pentagonit një buxhet rekord prej 1 trilion dollarësh – para që janë përdorur për të financuar luftën e pamatur të Trumpit në Iran”, shkroi Omar në një postim në X.
Të hënën, republikanët në Senat prezantuan një projektligj për shpenzimet e mbrojtjes prej afro 1.1 trilion dollarësh për vitin fiskal 2027.
“Është koha të ndalojmë së lëshuari çeqe pa kufi për luftërat pa fund”, tha ajo. /mesazhi