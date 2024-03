Kongresmeni republikan sugjeron goditjen bërthamore të Gazës

Kongresmeni republikan Tim Walberg ka sugjeruar hedhjen e një bombe bërthamore në Gaza “si Nagasaki dhe Hiroshima” në mënyrë që të “kapërcehet shpejt”. Komentet e tij janë dënuar gjerësisht dhe zyra e tij këmbëngul se ishte “metaforike”.

Republican Congressman Tim Walberg suggested dropping a nuclear bomb on Gaza ‘like Nagasaki and Hiroshima’ in order to ‘get it over quick’. His comments have been widely condemned and his office insists it was ‘metaphorical’ ⤵️ pic.twitter.com/VvzzVlanX9

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 31, 2024