Kongresmenja amerikane Ilhan Omar zotohet të luftojë frikësimin nga administrata e Trumpit

Përfaqësuesja amerikane Ilhan Omar është zotuar se do t’u rezistojë përpjekjeve të administratës së presidentit Donald Trump për ta “frikësuar” atë dhe figura të tjera publike në prag të zgjedhjeve të ardhshme të mesmandatit, transmeton Anadolu.
“Nuk do të lejojmë të na frikësojnë. Nuk do të lejojmë të na heshtin. Nuk do të kemi frikë”, tha Omar, kongresmene demokrate nga Minesota, në një video-mesazh të publikuar të martën, përmes të cilit falënderoi mbështetësit e saj.
Ajo pretendoi se zyrtarët e administratës po “veprojnë nga frika” ndërsa afrohet dita e zgjedhjeve.
Ligjvënësja theksoi se solidariteti publik përbën një shtysë vendimtare për të “luftuar Trumpin dhe administratën e tij”.
Ajo premtoi se do të zhvillojë një fushatë aktive së bashku me votuesit në prag të zgjedhjeve të mesmandatit, më 3 nëntor, me synimin për të siguruar shumicën demokrate në Dhomën e Përfaqësuesve dhe në Senat, si dhe për ta mbajtur degën ekzekutive të qeverisë përgjegjëse për veprimet e saj.
Deklarata e saj vjen pas komenteve të djeshme të Trumpit, kur ai sugjeroi se Omar mund të përballet me burgim, e jo vetëm me deportim, në lidhje me një hetim federal për çështje imigracioni.
Në fillim të këtij muaji, agjentët federalë kontrolluan banesën e Omarit në kuadër të një hetimi për deklarata të dyshuara të rreme në dokumentet zyrtare të paraqitura pranë institucioneve qeveritare, si dhe për një komplot të mundshëm. Gjatë kontrollit, ata sekuestruan laptopë, telefona celularë, fletore dhe pasaportën e saj.
Hetuesit po shqyrtojnë nëse Omar ose babai i saj i ndjerë kanë paraqitur të dhëna të pasakta për moshën kur ajo mori shtetësinë amerikane në vitin 2000.
Omar, e cila hyri në Dhomën e Përfaqësuesve të SHBA-së në vitin 2019 si ligjvënësja e parë amerikane me origjinë somaleze, i ka mohuar kategorikisht akuzat për shkelje ligjore. Ajo ka shpjeguar se mbërriti në SHBA në moshën 12-vjeçare, në vitin 1995, dhe mori shtetësinë amerikane në moshën 17-vjeçare.