Koreja e Jugut bën thirrje për bisedime ndërkoreane për t’i dhënë fund zyrtarisht Luftës së Koresë

Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, ka bërë thirrje për bisedime të drejtpërdrejta me Korenë e Veriut për t’i dhënë fund zyrtarisht Luftës së Koresë dhe për të shqyrtuar masa praktike për ndalimin e avancimit të kapaciteteve bërthamore të Phenianit, duke ripërtërirë përpjekjet e Seulit për bashkëjetesë paqësore në Gadishullin Korean, transmeton Anadolu.
Siç raporton Yonhap News, duke folur në një ceremoni që shënoi 81-vjetorin e Ditës së Çlirimit, e cila përkujton çlirimin e Koresë nga sundimi kolonial japonez i viteve 1910-1945, Lee i bëri thirrje Koresë së Veriut të braktisë konfrontimin dhe të nisë negociatat.
“Le t’i lëmë mënjanë synimet tona për të kërcënuar njëri-tjetrin dhe të fillojmë diskutimet për t’i dhënë fund luftës së zgjatur, si palët drejtpërdrejt të përfshira. Gjatë këtij procesi, mund të diskutojmë gjithashtu mënyra efektive për të ndalur avancimin e kapaciteteve bërthamore të Veriut”, tha Lee.
Lufta e Koresë përfundoi në vitin 1953 me një armëpushim dhe jo me një traktat paqeje, duke bërë që dy Koretë teknikisht të mbeten në gjendje lufte.
Lee tha se qeveria e tij do të përpiqet ta zëvendësojë “sistemin e paqëndrueshëm të armëpushimit” me një regjim të përhershëm paqeje, pavarësisht heshtjes së vazhdueshme të Phenianit ndaj përpjekjeve të Seulit për pajtim që kur Lee mori detyrën në qershor të vitit të kaluar.
Në fjalimin e tij të Ditës së Çlirimit vitin e kaluar, Lee u zotua të respektojë sistemin aktual të Koresë së Veriut dhe të mos ndjekë bashkimin përmes përthithjes së Veriut apo të ndërmarrë veprime armiqësore ndaj tij.
“Shpresoj që Koreja e Jugut dhe Koreja e Veriut të ulen përballë njëra-tjetrës për bashkëjetesë paqësore dhe rritje të ndërsjellë”, tha Lee, duke bërë thirrje për uljen e armiqësisë në perceptime, norma dhe sisteme.
Ai propozoi gjithashtu një “sistem sigurie me shumë nivele” për parandalimin e krizave dhe u zotua për “masa parandaluese dhe të qëndrueshme për paqen”, bazuar në zhvillimet në gadishull.
“Duke nxitur një përgjigje pozitive nga Veriu, do të krijoj një Gadishull Korean të qëndrueshëm”, tha Lee, duke shtuar se paqja mund të forcojë bashkëpunimin në të gjithë Azinë Verilindore dhe të kontribuojë në krijimin e një bote pa armë bërthamore.
Sa i përket Japonisë, Lee vlerësoi zgjerimin e “diplomacisë së shkëmbimeve të ndërsjella” dhe tha se Seuli do të thellojë bashkëpunimin me Tokion në zinxhirët e furnizimit, energji dhe teknologjitë e avancuara.