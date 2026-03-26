Koreja e Jugut konfirmon lehtësimin e sanksioneve të SHBA për naftën ruse, Seuli rikthen importet nga Rusia

Koreja e Jugut konfirmoi se i është dhënë leja për të importuar disa produkte energjetike ruse sipas lehtësimit të sanksioneve nga SHBA-të, duke ndjekur disa kushte, ndërsa kriza globale e karburantit po përkeqësohet.
“SHBA-të njoftuan më parë një lehtësim të përkohshëm në lidhje me sanksionet ndaj naftës bruto dhe produkteve të naftës ruse”, tha Yang Gi-uk, një zyrtar në Ministrinë e Tregtisë, Industrisë dhe Burimeve.
Megjithatë, shtoi Yang, qeveria e Seulit u konsultua me Uashingtonin për të “konfirmuar detaje specifike”.
Këto bisedime konfirmuan se Koreja e Jugut mund të blejë produkte energjetike ruse për sa kohë që ato paguhen “në monedha të tjera përveç dollarit amerikan”, tha Yang të mërkurën. Sanksionet dytësore nuk do të zbatohen.
Ndërkohë, administrata Trump po përpiqet të gjejë çdo mjet që mund të përdorë për të mbajtur nën kontroll çmimet e naftës ndërsa zhvillon luftën e saj, duke përfshirë heqjen e sanksioneve për qindra miliona fuçi naftë ruse në fillim të këtij muaji.