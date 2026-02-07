Koreja e Jugut konfirmon rastin e tetë të murtajës afrikane të derrave në vitin 2026

Koreja e Jugut ka konfirmuar rastin e tetë të murtajës afrikane të derrave (ASF) në vitin 2026, duke nxitur autoritetet të asgjësojnë derrat e prekur, transmeton Anadolu.
Siç raporton Yonhap News, duke cituar Shtabin Qendror për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Sigurinë, rasti më i fundit u zbulua në një fermë derrash në zonën Pocheon, në veri të kryeqytetit Seul, ku rriten rreth 8.800 derra.
Shtabi Qendror për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Sigurinë tha se për të parandaluar përhapjen e virusit, autoritetet planifikojnë asgjësimin e derrave të prekur, megjithatë nuk ka plane për vendosjen e një urdhri ndalimi të përkohshëm për të gjitha fermat e derrave.
Koreja e Jugut konfirmoi rastin e parë të ASF-së në fillim të vitit 2026 në Gangneung, ndërsa raste të tjera u raportuan në Anseong dhe Pocheon, të dyja në provincën Gyeonggi.
Murtaja afrikane e derrave është e padëmshme për njerëzit, por shumë ngjitëse dhe vdekjeprurëse për derrat.