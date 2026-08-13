Koreja e Jugut lëshon urdhër mobilizimi mbarëkombëtar për të luftuar thatësirën në juglindje

Koreja e Jugut mobilizoi sot automjete ushtarake dhe cisterna uji zjarrfikëse nga i gjithë vendi për të furnizuar me ujë provincën e Gyeongsangut Jugor ndërsa thatësira e thelluar ka përfshirë juglindjen e vendit, raportojnë mediat lokale, transmeton Anadolu.
Rreth 200 cisterna uji dhe rreth 400 anëtarë të personelit u vendosën në mbarë vendin për të dërguar ujë në provincë sipas një urdhri kombëtar të mobilizimit të zjarrfikësve të lëshuar të martën, raportoi “Yonhap News” me bazë në Seul.
Të paktën 14 automjete të tjera ushtarake iu bashkuan përpjekjeve për të furnizuar me ujë fermat dhe familjet në të gjithë zonën e goditur nga thatësira. Të 18 komunat në Gyeongsangun e Jugut hynë zyrtarisht sot në fazat e thatësirës.
Norma mesatare e ruajtjes së ujit në 18 bashkitë e krahinës aktualisht është 32.8 për qind, shumë më poshtë mesatares afatgjatë prej 70.8 për qind.
Është hera e dytë që lëshohet një urdhër mobilizimi mbarëkombëtar i zjarrfikësve për të luftuar një thatësirë. Urdhri i parë i tillë u lëshua në gusht të vitit të kaluar për qytetin bregdetar lindor Gangneung.