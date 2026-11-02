Koreja e Jugut synon buxhet rekord prej 614.5 miliardë dollarësh, me fokus te inteligjenca artificiale

Qeveria e Koresë së Jugut kërkoi sot miratimin parlamentar për një buxhet rekord prej 614.5 miliardë dollarësh për vitin 2027, duke u dhënë përparësi investimeve në inteligjencën artificiale, gjysmëpërçuesve dhe teknologjive të tjera në zhvillim për të nxitur rritjen ekonomike, njoftoi agjencia e lajmeve Yonhap, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar Parlamentit, presidenti Lee Jae Myung tha se shpenzimet e propozuara, me një rritje prej 12.8 për qind nga ky vit, do të forcojnë konkurrueshmërinë teknologjike të Koresë së Jugut dhe do të sigurojnë përfitime më të gjera ekonomike.
Qeveria planifikon të ndajë afërsisht 16 miliardë dollarë për inteligjencën artificiale, prodhimin e gjysmëpërçuesve, qendrat e të dhënave dhe projekteve të lidhura me to. Një Fond i Reagimit të së Ardhmes i propozuar prej 121.5 miliardë dollarësh do të mbështesë të rinjtë, industritë në zhvillim dhe zhvillimin rajonal.
Lee propozon rritje prej 8.2 për qind të shpenzimeve të mbrojtjes në afërsisht 54.9 miliardë dollarë, duke kërkuar vetëbesim më të madh ushtarak dhe transferim të hershëm të kontrollit operacional në kohë lufte nga SHBA-ja.
Ai tha se Koreja e Jugut do të blejë nëndetëse me energji bërthamore dhe avionë luftarakë KF-21 ndërsa zhvillon sisteme ushtarake të mundësuara nga inteligjenca artificiale, sipas “The Korea Herald”.
Ekonomia e Koresë së Jugut, e vlerësuar në rreth 2.25 trilionë dollarë në vitin 2026, parashikohet nga Banka e Koresë të rritet me 3.3 për qind këtë vit ndërsa 2.9 për qind në vitin 2027, e nxitur kryesisht nga eksportet e gjysmëpërçuesve.
Ligjvënësit e Partisë së Pushtetit Popullor të opozitës protestuan kundër propozimeve të shpenzimeve, duke ngritur shqetësime në lidhje me borxhin kombëtar. Lee u kërkoi ligjvënësve të miratojnë buxhetin brenda afatit ligjor të 2 dhjetorit.