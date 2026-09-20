Koreja e Veriut dyshohet se lëshoi raketë balistike drejt bregut lindor

Koreja e Jugut dhe Japonia kanë pretenduar se Koreja e Veriut ka lëshuar një raketë të dyshuar balistike drejt Detit Lindor, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë së lajmeve Yonhap, ushtria e Koresë së Jugut tha se Pheniani lëshoi të paktën një predhë drejt Detit Lindor.
Shefat e Shtabit të Përbashkët të vendit thanë se lëshimi u diktua rreth orës 15:00 (06:00 GMT) nga zona e Wonsanit.
Koreja e Jugut dhe Japonia theksuan se raketa përshkoi rreth 450 kilometra, ndërsa po kryhen analiza të mëtejshme për të përcaktuar specifikat e sakta dhe detaje të tjera.
Autoritetet e inteligjencës së Koresë së Jugut dhe SHBA-së e gjurmuan lëshimin dhe shkëmbyen informacionet përkatëse që nga faza fillestare, ndërsa të dhënat për lëshimin e raketës u ndanë edhe me Japoninë.
“Po monitorojmë nga afër aktivitetet e ndryshme të Koresë së Veriut dhe ruajmë aftësinë dhe gatishmërinë për t’iu përgjigjur fuqishëm çdo provokimi, në kuadër të qëndrimit të palëkundur të përbashkët mbrojtës Kore e Jugut-SHBA”, thanë autoritetet.
Japonia, raportoi Kyodo News, tha se predha besohet se ka rënë jashtë zonës së saj ekskluzive ekonomike.
Javën e kaluar, Pheniani dënoi një stërvitje detare të udhëhequr nga SHBA-ja, me pjesëmarrjen e Koresë së Jugut dhe Japonisë, e cila u zhvillua nga 29 gushti deri më 10 shtator pranë Guamit. Pheniani nuk reagoi menjëherë ndaj pretendimeve të fundit.