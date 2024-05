Koreja e Veriut njoftoi se i ka dështuar përpjekja për të dërguar një satelit spiun në orbitë

Koreja e Veriut njoftoi se përpjekja për të dërguar një tjetër satelit spiun në orbitë ka dështuar pasi raketa që e mbante atë shpërtheu në ajër, transmeton Anadolu.

Njoftimi i mediave shtetërore të Koresë së Veriut erdhi disa orë pasi Japonia tha se Pheniani lëshoi një raketë të dyshuar balistike.

Sistemi japonez i paralajmërimit të hershëm zbuloi se Koreja e Veriut me sa duket kishte lëshuar një raketë, ndërsa Japonia lëshoi një urdhër evakuimi për banorët në prefekturën Okinawa në jug.

Ushtria e Koresë së Jugut njoftoi gjithashtu se Pheniani lëshoi një predhë të paidentifikuar drejt jugut mbi Detin e Verdhë, duke konfirmuar se kishte vërejtur rrënojat e raketës së supozuar.

