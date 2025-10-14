Koreja e Veriut vendos barriera antitank përgjatë kufirit ndërkorean

Një ligjvënës i opozitës në Korenë e Jugut pretendon se Koreja e Veriut ka vendosur rreth 10 kilometra barriera antitank pranë kufirit ndërkorean, bën të ditur Agjencia e lajmeve Yonhap, transmeton Anadolu.
Yu Yong-weon, një ligjvënës nga Partia kryesore e Pushtetit Popullor të opozitës, tha se imazhet satelitore dhe inteligjenca nga shefat e përbashkët të Shtabit tregojnë se Pheniani ka ndërtuar katër grupe barrierash, secila rreth 2.5 kilometra e gjatë, në veri të Vijës së Demarkacionit Ushtarak brenda Zonës së Demilitarizuar (DMZ).
“Barrierat antitank të Koresë së Veriut janë struktura simbolike që demonstrojnë politikën e saj ‘dy shtete armiqësore'”, tha ai duke i kërkuar ushtrisë së Koresë së Jugut të përfshijë pengesat e reja në planet e saj të mbrojtjes.
Në tetor të vitit të kaluar, Koreja e Veriut konfirmoi se ka ndryshuar kushtetutën e saj për ta përcaktuar zyrtarisht Korenë e Jugut si shtet “armiqësor”, duke përmendur kërcënimet e sigurisë dhe përshkallëzimin e tensioneve midis dy vendeve.
Në vitin 2023, Koreja e Veriut braktisi marrëveshjen ndërkoreane të vitit 2018 që krijonte zona tampon përgjatë kufijve tokësorë dhe detarë dhe zona ndalim-fluturimi mbi zonën e demilitarizuar. Ky pezullim i marrëveshjes rivendosi operacionet ushtarake në shkallë të plotë pranë kufirit ndërkorean.