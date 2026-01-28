Kos: Serbia bëri hap serioz prapa në rrugën drejt BE-së

Komisionerja evropiane për Zgjerimin Marta Kos, ka thënë se votimi në parlamentin e Serbisë për të kufizuar pavarësinë e gjyqësorit është një hap serioz prapa në rrugën e Serbisë drejt BE-së.
Ajo në një postim në X ka thënë se Serbia rrezikon të marrë drejtim të kundërt në kohën kur Mali i Zi e Shqipëria po ecin drejt anëtarësimit në BE.
“Vota e Parlamentit të Serbisë për të kufizuar pavarësinë e gjyqësorit është një hap serioz prapa në rrugën e Serbisë drejt BE-së. Në një kohë progresi të madh për zgjerimin, kur Mali i Zi dhe Shqipëria po ecin me shpejtësi, Serbia rrezikon të marrë drejtimin e kundërt. Kjo nuk është ajo që duam”, ka shkruar ajo.
Parlamenti i Serbisë, i kontrolluar nga shumica e presidentit Aleksandar Vuçiq, ka miratuar sot një paketë ligjesh që kufizojnë pavarësinë e sistemit të drejtësisë.