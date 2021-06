Kosnett: Asociacioni duhet të formohet, historia s’ka filluar me Qeverinë Kurti

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Philip Kosnett ka thënë se Kosova ka detyrim që ta foromojë Asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ai tha se historia nuk ka nisur në ditën kur u formua Qeveria e Albin Kurtit.

“Unë mendoj se Shtetet e Bashkuara me të vërtetë besojnë se Kosova ka një detyrim për ta formuar Asociacionin e komunave me shumicë serbe. Historia nuk filloi në ditën kur u formua Qeveria e Kurtit, dhe ne besojmë se vendet kanë detyrimin t’i respektojnë marrëveshjet dhe zotimet e bëra më parë… Unë e di që disa njerëz kanë thënë që ne kemi bërë mjaft kompromise, i takon dikujt tjetër të bëjë kompromis. Nuk është një mënyrë shumë produktive për të ecur përpara”, ka deklaruar Kosnett për Radio Kontakt Plus.

Diplomati amerikan beson se nuk do të ketë shumë hapësirë ​​për përparim në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nëse të dy palët nuk janë të gatshme për kompromis.

“Administrata Biden studioi me kujdes marrëveshjen e Washingtonit të nënshkruar nga Vuçiq dhe Hoti në Shtëpinë e Bardhë dhe arriti në përfundimin se këto janë gjëra që duam t’i shohim palët të vazhdojnë t’i përmbushin. Ato pika rrisin tregtinë, investimet, shtojnë përpjekjet në luftën kundër terrorizmit… Ne presim që njerëzit të mos thonë, mirë, plani i Ahtisaarit nuk do të thotë asgjë më, sepse ka pasur një ndryshim në qeveri”, deklaroi Kosnett.

I pyetur nëse ai ndan optimizmin e të Dërguarit Special të SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, i cili tha në fillim të qershorit se mendon që arritja e marrëveshjes këtë vit është “absolutisht e mundur”, Kosnett tha ndër të tjera se është e rëndësishme të ecnim përpara, me një sens të caktuar urgjence.

“Sigurisht, është e nevojshme të zhvillohen negociata serioze. Kryeministri Kurti ka thënë shumë në lidhje me dëshirën për t’u përgatitur siç duhet për negociatat. Ne besojmë se është e rëndësishme që njerëzit të jenë të përgatitur për bisedime serioze, por edhe të ecin përpara për atë çështje me një sens të caktuar urgjence”, deklaroi Kosnett.

Nëse ai sheh hapësirë ​​për një zgjidhje kompromisi midis Kosovës dhe Serbisë, duke pasur parasysh se për Serbinë Kosova është pjesë e saj, ambasdori amerikan tha se koha nuk është në të dy palët.

“Unë nuk jam ambasador në Serbi. Unë do t’i lë të tjerët të flasin për këtë. Mendoj se armiku më i madh i Kosovës është vetëkënaqësia. Çfarë dua të them me këtë? Gjatë njëzet viteve të fundit, një situatë ka lindur në Kosovë ku njerëzit janë mësuar shumë me komunitetin ndërkombëtar që hedh shumë para në vend, duke ndihmuar popullin e Kosovës për t’i zgjidhur problemet e tyre. Sa herë që ndodh një krizë, anëtarët e Quintit, KFOR-i ose BE-ja janë atje për t’ua mbajtur duart njerëzve dhe për t’i ndihmuar ata në momente të tilla. Nuk do të zgjasë përgjithmonë. Kosova është bërë shumë e varur, me disa që thonë se deri në 30% e ekonomisë së saj bazohet në të hyrat nga diaspora. Nuk do të vonojë shumë. Dhe unë them që sepse në SHBA kemi shumë përvojë me komunitetet e emigrantëve që vendosen në SHBA. Modeli është gjithmonë i njëjtë. Brezi i parë do të dërgojë shumë para në shtëpi, gjenerata e dytë jo. Unë mendoj se kjo është gjithashtu e vërtetë për diasporën e Kosovës në të gjithë Evropën”, tha Kosnett.

Shtetet e Bashkuara, shtoi ai, mbeten partner i Kosovës, por programet e tyre të ndihmës synojnë ta ndihmojnë Kosovën të bëhet vend i pavarur që është i vetëmjaftueshëm dhe nuk synojnë të jenë grante të përhershme.

Kur u pyet se si e sheh letrën e Albin Kurtit drejtuar abatit të manastirit të Deçanit, Sava Janjiq, në të cilën ai deklaron se dëshiron ta vizitojë këtë manastir, si dëshirë të sinqertë.

“Kam biseduar për këtë me kryeministrin Kurti. Mendoj se ai dëshiron sinqerisht ta vizitojë manastirin. Mendoj se do të ishte e dobishme nëse ai do të mund ta vizitonte. Në të njëjtën kohë, qeveria ime ka qenë duke e konsideruar për një kohë të gjatë, e cila është e qartë, se ka kaluar shumë kohë dhe se Qeveria e Kosovës duhet ta zbatojë vendimin e Gjykatës Kushtetuese që më shumë se pesë vjet më parë. Ne e shohim këtë si çështje të drejtpërdrejtë të sundimit të ligjit. Kryeministri Kurti u zgjodh në bazë të një angazhimi të fortë për ta respektuar shtetin e së drejtës. Ne presim që ai të përmbushë shumë detyrime të tjera”, tha Kosnett.