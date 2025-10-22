Kosova e gatshme të pranojë azilkërkuesit nga Britania në këmbim të mbështetjes për siguri

Kosova është bërë vendi i parë që tregon se do të pranojë azilkërkuesit e refuzuar nga Britania si pjesë e planeve qeveritare për të ngritur “qendra kthimi” në vendet e treta, shkruan TheGuardian.
Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, tha se “dëshiron të ndihmojë Mbretërinë e Bashkuar” dhe konfirmoi se po zhvilloheshin diskutime me zyrtarë nga Mbretëria e Bashkuar.
Planet do të synonin dërgimin e njerëzve, kërkesat e të cilëve për azil ishin refuzuar, në qendrat e paraburgimit të huaja, pasi të kishin shteruar të gjitha rrugët e apelimit.
Komentet e tij vijnë përpara një samiti të liderëve të Ballkanit Perëndimor që do të mbahet të mërkurën në Londër nga Keir Starmer.
“Ne duam të ndihmojmë Mbretërinë e Bashkuar. Ne e konsiderojmë se kjo është detyra jonë miqësore dhe politike. Ne kemi kapacitet të kufizuar, por prapëseprapë duam të ndihmojmë dhe ndërsa flasim, ka komunikim të rregullt midis ekipeve tona të zyrtarëve shtetërorë nga ministria jonë e punëve të brendshme dhe avokatëve se si ta bëjmë këtë pa probleme për përfitim të ndërsjellë.”
Ai tha se, në këmbim, Kosova do të donte “kryesisht të merrte mbështetje në siguri – qoftë përmes marrëveshjeve strategjike apo përmes pajisjeve dhe projekteve që mund të bëjmë”.
“Sigurisht, ne duam, si vend, të përfitojmë, por e konsiderojmë para së gjithash detyrimin tonë t’ju ndihmojmë, sepse ju na ndihmuat shumë dhe ne kurrë nuk do ta harrojmë këtë”, shtoi ai.
Kosova mbetet një përjashtim relativ krahasuar me fqinjët e saj ballkanikë. Në qershor, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, tha se ideja që Mbretëria e Bashkuar të donte të “kërkonte vende për të larguar emigrantët” do të kishte qenë e pakonceptueshme para Brexit-it.
“Fakti që sot nuk është thjesht e imagjinueshme, por po ndodh, nuk është për shkak të Keir Starmer ose [Rishi] Sunak që po bëjnë diçka të skandalshme; është për shkak se vendi është në një vend shumë të errët”, tha Rama.
Ai vazhdoi duke thënë se “80% e gjërave që thuhen, shkruhen ose pranohen si pjesë normale e diskursit në Britaninë e sotme janë gjëra që [para Brexit] do të kishin qenë krejtësisht të papranueshme, krejtësisht qesharake, krejtësisht të turpshme”.