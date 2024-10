Kosova mbanë stërvitjen e radhës

Kombëtarja e Kosovës ka zhvilluar sot stërvitjen e radhës në kuadër të përgatitjeve për ndeshjen e parë të këtij muaji në Ligën e Kombeve kundër Lituanisë, që luhet të shtunën në Kaunas.

Përzgjedhësi Franco Foda edhe në këtë seancë është përqendruar në aspektet taktike, të cilat synon t’i zbatojë në këtë ndeshje.

I gjithë grupi ka qenë i plotë, përveç portierit Aro Muric.

Aro Muric, për shkak të një lëndimi të lehtë, sërish nuk është përfshirë në stërvitje, ndërsa Leart Paçarada ka marrë pjesë vetëm në pjesën e parë të stërvitjes dhe më pas ka vazhduar me ushtrime më të lehta nën kujdesin e trajnerit të fitnesit.

Dardanët gjatë muajit tetor do t’i zhvillojnë dy ndeshje, fillimisht luajnë me Lituaninë në udhëtim të shtunën me fillim nga ora 15:00.

Ndërkohë të martën me fillim nga ora 20:45, Kosova do të përballet me Qipron në stadiumin “Fadil Vokrri”.