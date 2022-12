Kovaçevski: Kemi ndarë 250 milionë euro për masat kundër krizës

Kryeministri Dimitar Kovaçevski, sot në një konferencë të përbashkët për media me ministrin e Financave, Fatmir Besimi, prezantoi propozim-buxhetin për vitin 2023. Kryeministri Kovaçevski theksoi se buxheti i propozuar siguron stabilitet ekonomik dhe energjetik si dhe mbështetje për qytetarët dhe kompanitë në kushtet e krizës globale ekonomike dhe energjetike.

“Mbështetja e Qeverisë për përballimin e krizës sigurisht që do të vazhdojë. Të gjitha masat kundër krizës për mbrojtjen e standardit, mbështetja financiare shtesë për më të cenuarit, si dhe masat për ruajtjen e çmimeve të produkteve ushqimore bazë, duke siguruar një çmim më të ulët të energjisë elektrike krahasuar me çmimin e tregut për konsumatorët e rregulluar, do të vazhdojnë gjatë gjithë vitit. viti i ardhshem. Nga buxheti i përgjithshëm janë ndarë 250 milionë euro për masat kundër krizës”.

Ministri i Financave, Fatmir Besimi, deklaroi se do të rritet taksa për produktet e përfshira në ushqimin ekzotik, por vetëm për ato artikuj për të cilët shkalla është 5 për qind. TVSH-ja për të njëjtën, sipas propozimit të Qeverisë, do të jetë 10 për qind. Siç deklaroi ministri, bëhet fjalë për produkte të tilla si “prodhimet e detit dhe peshku nga oqeani Atlantik dhe Indian”.

“Deri tani ishin deri në 5%. Gjatë pastrimit të listës, qeveria propozon rritjen e taksës të tyre nga 5 në 10 %. Edhe pse besoj se në të ardhmen do të duhet të arrijnë normën bazë prej 18%. Nuk ka asnjë preferencë sociale për tartufin, kokosin dhe drithërat e tjerë.Do të ketë taksë shtesë për djathrat me përbërës të veçantë”.

Zyrtarët deklaruan se është planifikuar vazhdimi i harmonizimit të pagës minimale me mesataren dhe koston e jetesës, në përputhje me zgjidhjen e përcaktuar nga sistemi. Parashikohen edhe rritje të pagave në arsim, si dhe rritje e pensioneve sipas metodologjisë së re të vendosur, e cila duhet të bëhet në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm.