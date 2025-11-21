KQZ certifikon rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve për Kuvendet Komunale

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, gjatë mbledhjes së sotme, ka certifikuar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale për Kuvendet Komunale, të mbajtura më 12 tetor.
Gjatë mbledhjes, e cila nisi nga ora 15:00, kryetari i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi ka bërë të ditur për secilin komunë se nga sa ulëse fitoi secila parti që mori pjesë në zgjedhje, transmeton Klankosova.tv.
Po ashtu u njoftua se rezultatet përfundimtare në komunën e Istogut nuk mund të certifikohen gjatë ditës së sotme.
Kundër ka votuar anëtari i VV-së në KQZ, Sami Kurteshi.
Ai u deklarua hapur, që nuk do të votojë certifikimit e këtyre rezultateve në komunat ku ka udhëhequr Lista Serbe.
Njëjtë u deklarua edhe Alban Krasniqi.