KQZ-ja tregon sa qytetarë dolën në zgjedhje deri në orën 11:00

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve publikoi të dhënat e daljes në zgjedhje në komunat veriore deri në orën 11:00.

Zëdhënësi i këtij institucioni, Valmir Elezi, njoftoi se në Leposaviq nga ora 07:00 deri në 11:00 kanë dalë për të votuar 28 qytetarë apo 0.21 për qind. Në Zubin-Potok kanë dalë 65 votues apo 1 për qind, në Zveçan 29 votues apo 0.41 për qind dhe në Mitrovicën e Veriut 191 votues 1.05 për qind.

Elezi iu bëri thirrje qytetarëve me të drejtë vote që të votojnë, derisa bëri të ditur që në orën 15:30 do të jetë konferenca e radhës e KQZ-së, ku do të bëhet e ditur pjesëmarrja në votim deri në orën 15:00 dhe ecuria e procesit.