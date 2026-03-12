KQZ parashikon mundësinë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si rrallëherë, ka parashikuar mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme apo të jashtëzakonshme për shkak të situatës aktuale politike.
Ky parashikim i KQZ-së është paraqitur në planin e punës së KQZ-së për vitin 2026, që pritet të miratohet në mbledhjen e ditës së enjte, më 12 mars.
“Mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme apo të jashtëzakonshme pamundësojnë realizimin e pjesës dërmuese të aktiviteteve të planifikuara, përveç atyre që përbëjnë obligime ligjore që ndërlidhen me raportimin ose që burojnë nga ligjet e tjera në fuqi”, thuhet në këtë dokument.