Krahu i armatosur i Hamasit konfirmon vdekjen e Abu Obeidës dhe liderëve të tjerë

Grupi palestinez Hamas ka konfirmuar vdekjen e zëdhënësit të krahut të tij të armatosur, të njohur si Abu Obeida, si dhe të Mohammed Sinwar, ish-udhëheqësit të Hamasit në Gaza, të cilët u vranë gjatë luftës shkatërrimtare izraelite kundër Gazës më herët këtë vit.
Në një deklaratë video të publikuar të hënën, Brigadat al-Qassam, krahu ushtarak i Hamasit, konfirmuan vdekjen e zëdhënësit të tyre të hershëm dhe njoftuan emërimin e një zëdhënësi të ri me maskë. Kjo është konfirmimi i parë zyrtar për vdekjen e figurës që u bë fytyra kryesore e strategjisë mediatike të Hamasit gjatë luftës dyvjeçare shkatërruese në Gaza.
Në deklaratë, zëdhënësi i ri zbuloi për herë të parë identitetin e vërtetë të Abu Obeidës, duke thënë se emri i tij real ishte Hudhayfah Samir Abdullah al-Kahlout.
“Ne shpallim me krenari martirizimin e udhëheqësit të madh … Abu Obeida,” tha ai. “Ne e kemi trashëguar titullin e tij.”
Ushtria izraelite kishte deklaruar në muajin maj se kishte vrarë Mohammed Sinwar, vëllain më të vogël të ish-liderit të Hamasit, Yahya Sinwar. Tre muaj më vonë, ajo njoftoi se ishte vrarë edhe Abu Obeida.
Komandantë të tjerë të vrarë
Abu Obeida ishte një nga zërat më të rëndësishëm të Hamasit në Gaza, duke publikuar deklarata për zhvillimet në fushëbetejë, shkeljet e armëpushimit dhe marrëveshjet për shkëmbimin e të burgosurve palestinezë me pengje izraelite gjatë një armëpushimi jetëshkurtër në fillim të këtij viti, të cilin Izraeli e prishi në mënyrë të njëanshme.
Deklarata e tij e fundit daton në fillim të shtatorit, kur Izraeli nisi fazat e para të një ofensive të re ushtarake në qytetin e Gazës, duke e shpallur zonën fushë beteje, teksa qindra ndërtesa banimi u shkatërruan dhe palestinezët u detyruan të largoheshin masivisht.
Brigadat al-Qassam konfirmuan gjithashtu vdekjen e disa komandantëve të tjerë të lartë, përfshirë Mohammed Shabanah, komandantin e Brigadës së Rafahut, si dhe Hakam al-Issa dhe Raed Saad.
Ata janë pjesë e një liste në rritje të drejtuesve të Hamasit të konfirmuar të vrarë nga Izraeli gjatë dy viteve të fundit, përfshirë figura të rëndësishme ushtarake dhe politike si Yahya Sinwar, Mohammed Deif – një nga themeluesit e Brigadave al-Qassam në vitet 1990 – dhe Ismail Haniyeh, shefi politik i Hamasit, i cili u vra në kryeqytetin iranian, Teheran.
Sipas deklaratës, Mohammed Sinwar kishte pasuar Mohammed Deifin si shef i shtabit të Brigadave al-Qassam pas vdekjes së këtij të fundit, duke udhëhequr grupin gjatë asaj që u përshkrua si një “fazë jashtëzakonisht e vështirë”, përpara se të vritej edhe ai.
Qëndrimi ndaj armëpushimit
Zëdhënësi i ri foli edhe për situatën aktuale politike, duke theksuar se Hamas mbetet i përkushtuar ndaj armëpushimit që hyri në fuqi mbi dy muaj më parë, pavarësisht asaj që ai e quajti “shkelje të përsëritura izraelite”.
“Populli ynë mbrohet dhe nuk do t’i dorëzojë armët për sa kohë që vazhdon pushtimi,” tha ai, duke hedhur poshtë thirrjet për çarmatim. “Ne nuk do të dorëzohemi, edhe nëse na duhet të luftojmë me thonjtë tanë.”
Ai i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ushtrojë presion mbi Izraelin që të respektojë armëpushimin dhe paralajmëroi se e drejta e Hamasit për t’iu përgjigjur shkeljeve është e garantuar.
Sipas Ministrisë palestineze të Shëndetësisë, që nga armëpushimi i 11 tetorit, janë vrarë të paktën 414 palestinezë, janë plagosur 1,145, ndërsa janë nxjerrë nga rrënojat 680 trupa.
Ministria shtoi se që nga fillimi i luftës më 7 tetor 2023, numri i përgjithshëm i të vrarëve është rritur në 71,266, ndërsa 171,222 persona janë plagosur. /mesazhi