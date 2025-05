Krasniqi: PDK-ja nesër do të nis betejë ligjore për vendimin e ZRrE-së

Kryetari I Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi ka deklaruar se ky subjekt politik nesër do të fillojë betejën ligjore kundër vendimit të Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRrE) për daljen e bizneseve në treg të hapur.

Krasniqi ka thënë se kanë pritur që do të ketë racionalitet dhe ky vendim do të shtyhet pasi sipas tij në Kosovë nuk ka treg të lirë e të hapur.

“Partia Demokratike e Kosovës nesër do të fillojë betejën ligjore për këtë rast. Kemi shpresuar që do të ketë racionalitet që do ta shtyjnë vendimin sepse e vërteta është që nuk ka treg lirë e nuk mund të kesh treg të hapur kur e ke vetëm një kompani që shet rrymë 19 të licensuara është një mashtrim sepse 18 prej tyre nuk ofrojnë shërbim është vetëm një është monopol andaj ky vendim është dashur të shtyhej derisa të krijohet tregu I lirë I vërtetë. Nesër do të bëjmë kundërshtim administrativ si hap të parë në Zyrën e Rregullatorit të Energjisë për të vazhduar betejen ligjore deri në anulimin e këtij vendimi që është krim kundër ekonomisë së Kosovës”, ka thënë Krasniqi.