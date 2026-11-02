Kremlin: Armëpushimi i ndërmjetësuar nga SHBA-ja në Oleshky ishte “i suksesshëm”

Kremlini deklaroi të hënën se armëpushimi në qytetin Oleshky, në rajonin jugor ukrainas të Hersonit, i cili kontrollohet nga Rusia, ishte “i suksesshëm”, transmeton Anadolu.
“Ne mund ta konfirmojmë vërtet përfundimin me sukses të këtij operacioni humanitar”, tha Peskov gjatë një konference për media.
Peskov shprehu mirënjohjen e Moskës ndaj Washingtonit për ndihmën e dhënë në Oleshky, veçanërisht ndaj zonjës së parë të SHBA-së, Melania Trump. Ai gjithashtu vlerësoi nivelin e koordinimit ndërmjet komisionerëve rusë dhe ukrainas për të drejtat e njeriut.
Lidhur me mundësinë e organizimit të operacioneve të ngjashme në të ardhmen, Peskov tha se secili rast i tillë është “unik”, duke shtuar: “Për momentin nuk ka plane të tilla dhe as iniciativa të ngjashme”.
Peskov komentoi gjithashtu një deklaratë të mëhershme të Ukrainës, në të cilën Rusia akuzohej se e kishte shfrytëzuar pauzën për t’u “rigrupuar”. Ai tha se Moska, nga ana e saj, nuk e përjashtonte mundësinë që edhe Ukraina ta kishte shfrytëzuar armëpushimin për të njëjtin qëllim, duke e cilësuar këtë si “praktikë krejtësisht të zakonshme në situata të tilla”.
Më herët të hënën, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës akuzoi Moskën se kishte shfrytëzuar armëpushimin e javës së kaluar për të “përmirësuar pozicionet e saj”.
“Gjatë armëpushimit u vërejt rotacioni i njësive ruse, përforcimi i pozicioneve, vendosja e masave shtesë kundër dronëve përgjatë rrugëve dhe zgjerimi i logjistikës, veçanërisht përmes dërgimit të municioneve”, thuhet në deklaratë.
Armëpushimi në Oleshky, i ndërmjetësuar nga Melania Trump mes Rusisë dhe Ukrainës, hyri në fuqi më 27 tetor për të mundësuar dërgimin e ndihmave humanitare dhe evakuimin e civilëve. Rusia mori kontrollin e qytetit në vitin 2022, gjatë vitit të parë të luftës.
Armëpushimi lokal në Oleshky përfundoi të dielën në orën 22:59 sipas kohës lokale.