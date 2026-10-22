Kremlini: Abu Dhabi, vend i mundshëm për bisedimet trepalëshe Rusi-SHBA-Ukrainë

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov tha sot se kryeqyteti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Abu Dhabi, po konsiderohet si një vend për takim trepalësh midis Rusisë, SHBA-së dhe Ukrainës, transmeton Anadolu.
“Për momentin po flasim për Abu Dhabin”, tha Peskov duke iu përgjigjur një pyetjeje nëse kryeqyteti i EBA-së po konsiderohej si vendi kryesor për negociatat trepalëshe me SHBA-në dhe Ukrainën.
Duke komentuar rezultatet e vizitës së të dërguarit të SHBA-së, Steve Witkoff në Rusi, Peskov tha se aktualisht nuk ka plane për të organizuar një bisedë telefonike midis presidentit rus dhe atij amerikan, duke shtuar se një bisedë mund të organizohet menjëherë me kërkesë të secilit lider.
Peskov nuk pranoi të zbulojë detaje të bisedimeve të presidentit rus Vladimir Putin me Witkoffin, duke thënë se ndërmjetësimi në një proces kaq kompleks negocimi duhet të bëhet në heshtje. “Diplomacia megafonike dhe diskutimi publik i propozimeve mund të jenë vetëm të dëmshme”, theksoi ai.
Peskov u përgjigj negativisht kur u pyet nëse Putini i kishte dorëzuar Witkoffit ndonjë dokument që përshkruante planet për një zgjidhje në Ukrainë. Duke iu kthyer samitit të ardhshëm të G20 në Miami të Floridës, Peskov tha se ende nuk është vendosur nëse Putin do të marrë pjesë.
Moska do të marrë parasysh të gjitha rrethanat përpara se të pranojë ose refuzojë ftesën, tha ai.
Peskov tha se Moska nuk ka dëgjuar deklarata konstruktive nga Evropa që tregojnë dëshirë për të de-përshkallëzuar tensionet me Rusinë, megjithëse i konsideroi përpjekjet e disa kryeqyteteve evropiane për të kuptuar situatën si një zhvillim pozitiv.
Ai tha se administrata amerikane po bën përpjekje thelbësore për të promovuar zgjidhje paqësore në Ukrainë ndërsa kryeqytetet evropiane po bëjnë pak për të avancuar paqen dhe në vend të kësaj po inkurajojnë armiqësi të mëtejshme.
Peskov tha se Putini dhe kryeministri kinez Li Qiang nuk diskutuan mbi përgatitjet për marrëveshje mbi tubacionin e gazit “Power of Siberia 2” (Fuqia e Siberisë 2) gjatë takimit të tyre në Shën Petersburg. Megjithatë, ata diskutuan për një bashkëpunim më të gjerë energjetik, për të cilin ai tha se ka potencial të rëndësishëm të pashfrytëzuar.