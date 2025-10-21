Kremlini: Data e takimit Putin-Trump ende nuk është caktuar

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha të martën se aktualisht nuk ka qartësi në lidhje me kohën e një takimi midis Presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe Presidentit të Rusisë, Vladimir Putin, transmeton Anadolu.
Duke komentuar në një konferencë shtypi në Moskë mbi raportet e medias që pretendonin se takimi është shtyrë, Peskov vuri në dukje se takimi Putin-Trump nuk mund të shtyhet, pasi ende nuk është përcaktuar një datë specifike.
“Nuk janë përmendur data specifike. Aktualisht nuk ka marrëveshje për to,” tha ai.
Ai shpjegoi se ndërsa një pune e vështirë e konsiderueshme dhe përgatitje serioze shtrihen përpara samitit të planifikuar, atmosfera e Kremlinit mbetet në një atmosferë pune edhe në mungesë të datave të caktuara.
“Keni dëgjuar deklarata nga zyrtarët amerikanë dhe nga yni që tregojnë se kjo mund të zgjasë pak. Prandaj, afate të sakta kohore nuk u përcaktuan kurrë fillimisht,” shtoi ai.
Peskov deklaroi gjithashtu se është e parakohshme të diskutohet pjesëmarrja e ndonjë vendi të BE-së në samitin Rusi-SHBA ose të publikohen ndonjë propozim që Moska ka përgatitur si pjesë e një procesi paqeje Rusi-Ukrainë.
“Natyrisht, shprehja e propozimeve nuk mund të bëhet në një mënyrë kaq ‘megafon’. Është ende një proces mjaft diskret dhe duhet t’u shërbejë interesave të vetë procesit dhe efektivitetit të tij”, tha ai.
Duke komentuar një deklaratë nga kreu i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme Ruse (SVR), Sergey Naryshkin, i cili pretendoi se anëtarët evropianë të NATO-s po përgatiten për një luftë me Rusinë, Peskov tha se evropianët nuk janë as avokatë të paqes dhe as nuk po kontribuojnë në përpjekjet për ndërtimin e paqes.
SVR kishte publikuar më parë vërejtjet e Naryshkin, i cili deklaroi se ka përgatitje midis partnerëve të NATO-s të Evropës për veprime ushtarake kundër Rusisë, me detyrën për të siguruar që forcat e reagimit të shpejtë të aleancës të jenë të pajisura me të gjitha armët e nevojshme në kohën më të shkurtër të mundshme.
Lidhur me stërvitjet ushtarake të vazhdueshme të NATO-s mbi Detin e Veriut, Peskov tha se stërvitjet e aleancës tërheqin vazhdimisht vëmendjen e ushtrisë ruse, e cila analizon me kujdes skenarët dhe qëllimet e tyre.