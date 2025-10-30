Kremlini mohon rifillimin e garës së armatosjes midis Rusisë dhe SHBA-së

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov tha sot se vërejtjet e presidentit të SHBA-së, Donald Trump lidhur me rifillimin e mundshëm të testimeve bërthamore dhe shfaqjen e fundit të armëve të përparuara nga Rusia nuk nënkuptojnë se të dy vendet janë rikthyer në një garë armatimesh, transmeton Anadolu.
Peskov tha se zhvillimet e fundit në fushën ushtarake nuk tregojnë një ngërç në dialogun e vazhdueshëm ruso-amerikan.
“SHBA-ja është vend sovran që ka të drejtë të marrë vendime të pavarura. Megjithatë, më lejoni t’ju kujtoj pohimet e përsëritura të presidentit (Vladimir) Putin, nëse dikush e shkel moratoriumin, Rusia do të përgjigjet në mënyrë të përshtatshme”, tha Peskov kur u pyet se si mund të reagojë Rusia ndaj testimeve të mundshme bërthamore të SHBA-së.
Ai shtoi se testet e kryera për sistemin raketor “Burevestnik” të Rusisë nuk mund të klasifikohen si teste bërthamore. Testet bërthamore përfshijnë armë të pajisura me komponentë bërthamorë në kokat e tyre të luftës ndërsa “Burevestnik” përdor teknologji bërthamore vetëm brenda mekanizmit të tij të shtytjes.
“Nëse diskutojmë konkretisht për testet ‘Burevestnik’, atëherë këto nuk janë qartësisht teste bërthamore në asnjë kuptim. Çdo vend punon për të rritur aftësitë e tij mbrojtëse, por kjo është e ndryshme nga kryerja e testeve aktuale bërthamore”, nënvizoi ai.
Peskov tha se Rusia nuk kryen teste armësh bërthamore dhe nuk ka inteligjencë që tregon aktivitete të tilla askund tjetër në nivel global. “Shpresojmë që informacioni i saktë lidhur me testet tona ‘Burevestnik’ dhe ‘Poseidon’ t’i jetë përcjellë presidentit Trump. Këto ngjarje nuk duhet të keqinterpretohen si teste bërthamore në asnjë rrethanë”, tha ai.
Sipas tij, deri më sot Moska nuk ka marrë asnjë njoftim zyrtar nga Washingtoni lidhur me qëllimet për të rifilluar programet e testimit bërthamor. “Çështja e testimit bërthamor është shfaqur herë pas here gjatë bisedimeve dypalëshe midis Rusisë dhe SHBA-së, megjithëse diskutimet e hollësishme teknike mbeten në pritje”, tha Peskov.
Të enjten presidenti amerikan Trump njoftoi nëpërmjet platformës së tij të mediave sociale “Truth Social” se ka urdhëruar Departamentin e Mbrojtjes të fillonte menjëherë testimin e armëve bërthamore.
Kur u pyet nëse Putini ka ndërmend ta trajtojë këtë çështje me udhëheqësin e Kinës Xi Jinping, Peskov u përgjigj se aktualisht nuk ka telefonata të planifikuara midis dy krerëve të shteteve.