Kremlini: Nëse Zelensky kërkon takim duhet të vijë në Moskë

Moska ende nuk ka marrë një vendim për pjesëmarrjen e Presidentit rus Vladimir Putin në samitin e G20, që do të zhvillohet në Miami në dhjetor.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se “Nuk e dimë ende nëse do të shkojmë në Miami”, ndërsa këshilltari i politikës së jashtme të Kremlinit, Yuri Ushakov, deklaroi se çështja nuk është diskutuar ende në Moskë.
Ndërkohë, duke komentuar deklaratën e Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky se mund të udhëtonte në Miami nëse Putin merrte pjesë në samit dhe se mund të kërkonte një takim me të, Peskov përsëriti qëndrimin e Moskës se nëse Zelensky dëshiron të takohet me presidentin rus, duhet të shkojë në Moskë.
Kremlini kishte njoftuar më herët se Putin do të udhëtonte në samitin e G20, pasi Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se prania e tij do të ishte e dobishme.