Kreu i Hezbollah-it përjashton dorëzimin e armëve

Naim Qassem, sekretari i përgjithshëm i Hezbollah-it, ka hedhur poshtë propozimet për çarmatosjen e grupit, duke i dhënë një goditje përpjekjeve të udhëhequra nga SHBA për një marrëveshje mes Libanit dhe Izraelit që do të përfshinte dorëzimin e armëve nga grupi libanez.

Qassem tha se Izraeli nuk ka nevojë për justifikime për të sulmuar fqinjët, por theksoi se pa “rezistencë”, ushtria izraelite do të zgjerohej në Liban ashtu siç ka vepruar në Sirinë jugore.

“Ne nuk do të dorëzohemi dhe nuk do t’i dorëzojmë armët Izraelit; Izraeli nuk do të na i marrë armët,” tha ai në një mesazh me video.

Ai pranoi se Hezbollah-i është dobësuar ndjeshëm pas përplasjes së fundit me Izraelin, ku u vranë figura të rëndësishme ushtarake dhe politike të grupit para arritjes së armëpushimit në nëntor.

Qassem e pranoi gjithashtu se grupi nuk është në gjendje të përgjigjet ndaj shkeljeve të përditshme të armëpushimit nga Izraeli apo të sulmojë trupat izraelite në jug të Libanit, por theksoi se Hezbollah nuk do të çarmatoset nën kërcënimin e një lufte të re.

"Ne po vazhdojmë, të përgatitur dhe të gatshëm për një përballje mbrojtëse," deklaroi ai.