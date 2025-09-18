Kreu i Këshillit të BE-së, Antonio Costa, mbështet masat kundër Izraelit

Presidenti i Këshillit të Bashkimit Europian, Antonio Costa, ka mirëpritur propozimet e Komisionit Europian për vendosjen e sanksioneve ndaj disa ministrave izraelitë dhe heqjen e statusit të Izraelit si partner tregtar preferencial.
Costa tha se këto masa nuk synojnë popullin izraelit, por janë një mesazh se Evropa nuk mund të pranojë veprimet e qeverisë izraelite në Gaza dhe Bregun Perëndimor.
Tani vendimi mbetet në dorë të shteteve anëtare, ku duhen 17 nga 25 vota që masat të hyjnë në fuqi. /mesazhi