Kreu i OBSH: “Ilaçi më i mirë është paqja” – mirëpret planin e Trump për Gazën

Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka përshëndetur planin e propozuar nga presidenti Trump për Gazën, duke theksuar se “ilaçi më i mirë është paqja”.
“OBSH mirëpret planin e paqes për Gazën … për një fund të menjëhershëm të luftës, lirimin e të gjithë pengjeve, rifillimin e ndihmave humanitare, rindërtimin – përfshirë spitalet – dhe bashkëjetesën paqësore e të begatë për palestinezët dhe izraelitët,” tha Tedros në një deklaratë.
Reagime plot shpresë erdhën nga mbarë bota pas përgjigjes së Hamasit ndaj planit të Trump, i cili shihet si një pikë kthese e mundshme në luftën dyvjeçare në Gaza. /mesazhi