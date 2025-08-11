Kreu i OBSH-së paralajmëron kundër zgjerimit të operacioneve ushtarake të Izraelit në Gaza

Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka shprehur shqetësim të thellë për planin e Izraelit për të zgjeruar operacionet ushtarake në Gaza, duke theksuar gjendjen tashmë kritike humanitare dhe shëndetësore në Rrip.
Ai paralajmëroi se një përshkallëzim i mëtejshëm ushtarak “mund të rrezikojë më shumë fëmijë për shkak të kequshqyerjes dhe mungesës së qasjes në kujdes shëndetësor”. Ghebreyesus përsëriti thirrjen për qasje të menjëhershme, të pakufizuar dhe të zgjeruar në ndihmat ushqimore dhe mjekësore, lirimin e pengjeve dhe një armëpushim të përhershëm.
Deklarata vjen ndërsa Benjamin Netanyahu mbron planin për të marrë nën kontroll Gaza City, pavarësisht frikës ndërkombëtare për përkeqësimin e krizës humanitare dhe zhvendosjen e mëtejshme të popullsisë. /mesazhi