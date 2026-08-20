Kreu i Thesarit të SHBA-së premton “sanksionet më të ashpra në histori” ndaj Iranit

Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, ka deklaruar se Washingtoni do të vendosë ndaj Iranit “sanksionet më të ashpra në histori”, si pjesë e asaj që ai e cilësoi si “izolimin më të madh ekonomik të koordinuar në historinë e botës”, transmeton Anadolu.
“Presioni ekonomik do të thotë se do t’u drejtohemi të gjithë aleatëve tanë dhe kjo do të jetë izolimi më i madh ekonomik i koordinuar në historinë e botës”, tha Bessent për televizionin amerikan të lajmeve ekonomike CNBC.
Ai tha se Washingtoni do t’ua bëjë të qartë vendeve se “ato janë ose me ne ose kundër nesh”.
“Nëse këmbëngulni të bëni biznes me ta, qoftë duke transferuar para, duke blerë naftën e tyre apo duke kryer transferime të ngarkesave nga një anije në tjetrën në det, atëherë Thesari amerikan dhe qeveria amerikane do të përdorin të gjithë fuqinë dhe forcën e tyre për të zbatuar masat kundër jush”, tha Bessent.
“Pra, është koha që aleatët tanë dhe pjesa tjetër e botës të marrin një vendim dhe ne do ta shtypim ekonominë e këtij regjimi vrasës, gjë që do të kufizojë aftësinë e tij për të projektuar fuqinë përmes përfaqësuesve të tij”, shtoi ai.
“Kjo do të nënkuptojë se ata nuk do të mund të paguajnë ushtrinë, ndërsa në Iran kemi inflacion të konsiderueshëm, si inflacion të çmimeve të ushqimeve, ashtu edhe inflacion të përgjithshëm”, tha ai.
Më vonë, duke folur me gazetarët në Shtëpinë e Bardhë, ai tha se “veprimet ekonomike do të nënkuptojnë se çmimet e naftës do të bien më shpejt” nga nivelet e larta të shkaktuara nga bllokimi në Ngushticën e Hormuzit.
SHBA-ja dhe Irani ranë dakord për një armëpushim në prill dhe më 17 qershor nënshkruan një marrëveshje kornizë, duke nisur negociatat drejt një marrëveshjeje përfundimtare.
Megjithatë, bisedimet më vonë ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve mbi garancitë e sigurisë dhe lirinë e lundrimit në Hormuz, një nga rrugët më strategjike në botë për furnizimin global me energji dhe tregtinë.
SHBA-ja dhe Irani kanë shkëmbyer së fundmi sulme të tjera ushtarake, ku Washingtoni ka kryer sulme ndaj objektivave brenda Iranit.
Teherani u kundërpërgjigj duke goditur ato që i përshkroi si objekte dhe pajisje ushtarake amerikane në disa vende arabe, përfshirë Jordaninë, Bahreinin dhe Kuvajtin.