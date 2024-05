“Krijuesit e trazirave!!

Dhe, ekspertët e shkatërrimit!!

Kanë zbuluar, që në kohët e lashta, se mënyra më e mirë për të zhdukur një besim (rrymë), është gjetja e të kundërtës së saj, për ta luftuar..

Kështu që, në kohën tonë kemi parë përpjekjen e zhdukjes së kapitalizmit me komunizëm, luftimin e sufizmit me radikalizëm, luftimin e fesë me laicizëm, luftimin e sunizmit me shiizëm dhe nacionalizmin arab (në Algjeri) me nacionalizëm berber..

Politikanët janë të zgjuar, nuk duan të humbin kohën në të metat e rrymave dhe të filozofive, por mjaftojnë me përplasjen e personave me persona, të udhëheqësve dhe udhëheqës dhe simboleve me simbole..

Prandaj, sa herë që gjendet kundërshtimi dhe përplasja, atëherë ka simbolika dhe persona që shprehen për to.

Personat, ata janë tematika e tyre!!

Dr. Mustafa Mahmud, nga libri: Zijare lil-xheneti ven-nar (Vizitë e xhenetit dhe e zjarrit)

