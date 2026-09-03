Krim i ri lufte në Iran, raketat amerikane masakrojnë dhjetëra dasmorë…

Të paktën katër viktima dhe më shumë se 60 të plagosur
Një ceremoni martese në qytetin Kuhestak, në qarkun Sirik të provincës Hormozgan, pranë ngushticës së Hormuzit, është goditur gjatë një vale sulmesh amerikane.
Sipas autoriteteve lokale, katër persona u konfirmuan të vrarë, mes tyre një fëmijë katërvjeçar, ndërsa më shumë se 60 të tjerë u plagosën.
Sipas Al Jazeera-s, viktimat e identifikuara janë Amir Ali Karimi, katër vjeç, Mohammad Malahi, 16 vjeç, Kolsoum Malahi, 43 vjeç, dhe Zarkhatoun Taheri, 43 vjeç. Autoritetet iraniane thonë se një numër i të plagosurve ndodhen në gjendje të rëndë.
Pamjet e publikuara nga vendngjarja tregojnë dëmtime të mëdha në ndërtesën ku po zhvillohej dasma, ndërsa një kullë telekomunikacioni pranë bregut është shkatërruar gjithashtu.
Dëshmitarët thanë se dëgjuan avionë dhe shpërthime, ndërsa pjesëtarë të familjeve të pranishme këmbëngulën se në ndërtesë ndodheshin vetëm civilë.
Pronari i godinës, Ali Malahi, tha se aty po zhvillohej dasma e vajzës së tij. Sipas dëshmive të mbledhura nga Al Jazeera, një prej godinave u godit drejtpërdrejt, ndërsa në brendësi mbetën gjurmët e dëmeve dhe rrënojave.
Nga pala amerikane, zëdhënësi i CENTCOM, Tim Hawkins, tha se ushtria amerikane ishte në dijeni të raportimeve për viktima civile dhe përsëriti se SHBA-ja nuk synon civilët.
Megjithatë, Uashingtoni nuk ka dhënë deri tani një shpjegim të plotë mbi objektivin konkret të sulmit në Kuhestak.
Ekspertë të mbrojtjes, duke analizuar fragmente të municioneve të gjetura në vendngjarje, kanë sugjeruar se mund të bëhej fjalë për një variant të raketës AGM-84K SLAM-ER, një armë precize e lëshuar nga ajri. Pamjet duket se tregojnë të paktën një goditje të drejtpërdrejtë në çatinë e ndërtesës ku po zhvillohej ceremonia.
Al Jazeera kujton se ky nuk është rasti i vetëm ku sulmet amerikane dhe izraelite në Iran kanë shkaktuar viktima civile. Në Minab, një sulm më 28 shkurt goditi një shkollë fillore dhe, sipas autoriteteve iraniane, vrau rreth 156 persona, shumica fëmijë.
Një tjetër rast është ai i Lamerd, ku një sallë sportive e përdorur nga një ekip volejbolli për femra u godit dhe 21 persona humbën jetën. SHBA-ja mohoi përgjegjësinë, ndërsa analiza të mediave dhe ekspertëve e lidhën sulmin me një raketë amerikane PrSM.
Këto raste kanë shtuar akuzat e Teheranit për shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Gjysmëhëna e Kuqe iraniane tha se incidenti në Kuhestak është dokumentuar dhe se i është drejtuar prokurorit të Gjykatës Ndërkombëtare Penale, duke kërkuar veprime ligjore ndaj përgjegjësve.
Nëse hetimet konfirmojnë se një objekt civil u godit qëllimisht ose pa marrë masat e nevojshme për mbrojtjen e civilëve, çështja mund të marrë përmasa serioze juridike. Për momentin, megjithatë, përgjegjësia dhe rrethanat e sakta të sulmit mbeten objekt hetimi. \tesheshi